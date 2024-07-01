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3 июля на Дону стартует автопробег по дорогам славы

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3 июля в Ростовской области из мемориального комплекса «Змиевская балка» стартует IX ежегодная патриотическая акция – автопробег «Дороги славы – наша история».

#Память

В 10.00 участники акции отправятся в автопробег по городам воинской славы и городам-героям России и Белоруссии. За 10 дней они посетят Тулу, Ржев, Псков, Витебск, Брест, Минск, Гродно, Москву, где пройдут памятные митинги.

Организатором акции выступило Ростовское региональное патриотическое общественное движение «Дороги славы – наша история». Мероприятие посвящено 80-летию освобождения Белоруссии, жители которой внесли большой вклад в победу над фашизмом.

Участники автопробега побывают в местах воинской славы, увидят мемориальные комплексы и исторические музеи, встретятся с молодежью и ветеранами. Главным мероприятием акции будет театрализованная музыкальная программа «От войны к миру».

Напомним, что акция проходит с 2016 года по инициативе молодежи Ростова силами общественных дипломатов при поддержке Министерства иностранных дел России, Россотрудничества, донского правительства, Ростовской городской Думы, администрации Ростова, командования и Дома офицеров ЮВО, Ростовского госуниверситета путей сообщения.

Фото ВК «Дороги славы – наша история»

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Таганрогская правда
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