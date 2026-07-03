3 июля из-за ремонтных работ несколько улиц Таганрога остались без электроэнергии

МКУ «Управление защиты от ЧС» Таганрога сообщило об ограничении подачи электроэнергии на нескольких улицах города 3 июля.

Сегодня ЮЗЭС проводит ремонтные работы на подстанции. Без света остались улица Ломоносова и Мариупольское шоссе. Завершить ремонт энергетики обещают до 14 часов.

Плановый ремонт оборудования проводит и Неклиновский РЭС. Подача ресурса до 16 часов ограничена на улицах Айвазовского, Чайковского, части Мариупольского шоссе.

Фото: Россети Юг из архива