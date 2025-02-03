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29 вражеских БПЛА уничтожены прошедшей ночью в Ростовской области

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Предварительно никто не пострадал, разрушений нет.

Новости Ростовской области

Воздушное пространство Дона минувшей ночью вновь подверглось массированной атаке врага. Об этом рано утром сообщил в своем Telegram глава региона Юрий Слюсарь.

«Всего уничтожены 29 БПЛА — в Кашарском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском, Шолоховском районах. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется», — написал Юрий Слюсарь.

Вчера вечером жители Таганрога услышали два громких звука, похожих на взвыв. Глава Таганрога Светлана Камбулова объяснила, что ПВО сработала за пределами города и призвала жителей города не поддаваться панике.

Фото из архива «ТП»

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БПЛА новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
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