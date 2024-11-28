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29 ноября в Таганроге пройдут плановые отключения света

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В пятницу, 29 ноября, в Таганроге пройдут плановые отключения электроэнергии, без света останутся некоторые дома на улицах города.

Город

Как сообщила глава города Светлана Камбулова, с 9.00 до 17.00 электричество отключат в 17-м переулке, 87-102, 18-м переулке, 97-116, 19-м переулке, 97-118. А также на улицах Р. Люксембург, 251-263 и Энергетической, 102-106.

Включение электроэнергии будет возобновлено без предупреждения. Будьте осторожны.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге энергетики отремонтировали более 17 км воздушных сетей.

Фото rosseti-yug.ru

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Таганрогская правда
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