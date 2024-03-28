29 миллионов рублей украл сотрудник банка у жительницы Ростова

В Ростове полицейские задержали сотрудника банковской организации, который похитил со счетов 69-летней женщины около 29 миллионов рублей, а деньги потратил на отдых за границей и прочие личные нужды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Ростовчанка была постоянной клиенткой в одной из кредитных организаций города, а работающий в ней 32-летний специалист помогал пожилой женщине проводить необходимые ей банковские операции. Зная, что на счетах клиентки находятся большие суммы, фигурант дождался, когда дончанки не будет в стране.

Подозреваемый подготовил необходимые документы, выпустил банковскую карту на имя женщины, используя ее реквизиты. Далее он перевел со счетов жертвы около 29 миллионов рублей и подготовил фальшивую справку о законности проведенных операций. Когда же потерпевшая решила снять деньги, то узнала, что все ее счета обналичены, — пишет источник.

Сейчас в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о мошенничестве, решается вопрос об избирании ему меры пресечения.

Фото rostov.sledcom.ru