Главная » Новости Ростовской области

29 миллионов рублей украл сотрудник банка у жительницы Ростова

На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

В Ростове полицейские задержали сотрудника банковской организации, который похитил со счетов 69-летней женщины около 29 миллионов рублей, а деньги потратил на отдых за границей и прочие личные нужды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Новости Ростовской области

Ростовчанка была постоянной клиенткой в одной из кредитных организаций города, а работающий в ней 32-летний специалист помогал пожилой женщине проводить необходимые ей банковские операции. Зная, что на счетах клиентки находятся большие суммы, фигурант дождался, когда дончанки не будет в стране.

Подозреваемый подготовил необходимые документы, выпустил банковскую карту на имя женщины, используя ее реквизиты. Далее он перевел со счетов жертвы около 29 миллионов рублей и подготовил фальшивую справку о законности проведенных операций. Когда же потерпевшая решила снять деньги, то узнала, что все ее счета обналичены, — пишет источник.

Сейчас в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о мошенничестве, решается вопрос об избирании ему меры пресечения.

Фото rostov.sledcom.ru  

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика