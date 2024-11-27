28 и 29 ноября Ростовскую область снова накроют магнитные бури

Геомагнитное волнение Земли начнется с 18 часов 28 ноября и продлится сутки. Пик магнитных бурь придется на утро 29 ноября.

В ночь с 28 на 29 ноября ожидаются магнитные бури уровня G1, к 6 утра 29 ноября магнитосфера возбудится до уровня G2. В пятницу днем магнитное поле немного успокоится, а к 18 часам снова будет возмущенным до уровня чуть ниже G1. Такие данные приводит Лаборатория Солнечной астрономии РАН.

Ученые отмечают, что 25 ноября, после трехнедельного перерыва, на Солнце произошла сильная вспышка, результатом которой и могут стать магнитные бури.

Во время действия магнитных бурь есть большая вероятность ухудшения самочувствия, особенно у людей, страдающих хроническими заболеваниями. Специалисты рекомендуют в эти дни не перенапрягаться, бережнее относиться к своему физическому состоянию — отказаться от дальних поездок и вредных привычек, больше пить, гулять на свежем воздухе, придерживаться щадящей диеты.

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