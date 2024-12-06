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27 тонн мяса птицы отправлено из Ростовской области в Саудовскую Аравию

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В период с 27 ноября по 1 декабря управлением Россельхознадзора по Ростовской области в местах полного таможенного оформления досмотрена и оформлена на экспорт партия мяса птицы весом в 27 тонн. Груз отправлен в Саудовскую Аравию.

Новости Ростовской области

Продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствует требованиям страны-импортера.

«Качество и безопасность продукции подтверждены результатами лабораторных исследований, проведенных в Донском филиале ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса», а также в других аккредитованных лабораториях», — сообщает ведомство.

По результатам мониторинга данных системы ФГИС «Меркурий», в части касающейся законности происхождения экспортируемой продукции нарушений также не выявлено. Разрешение на вывоз выдано Россельхознадзором в автоматизированной системе «Аргус».

Фото управления Россельхознадзора по РО

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мясо птицы Россельхознадзор Ростовская область экспорт
Таганрогская правда
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