27 тонн мяса донской индейки экспортировано в Китай

Из Ростовской области за минувшую неделю было экспортировано 27 тонн мяса индейки в Китай, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Весь груз был досмотрен специалистами ведомства в местах полного таможенного оформления.

Продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствует требованиям страны-импортера. Ее качество и безопасность подтверждены результатами лабораторных исследований, — пишет источник.

Нарушений законности происхождения экспортируемой продукции не выявлено. Разрешение на вывоз выдано Россельхознадзором в автоматизированной системе «Аргус».

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