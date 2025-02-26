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27 февраля в Таганроге пройдёт Инженерный фестиваль

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27 февраля Передовая инженерная школа ЮФУ откроет двери для тех, кто хочет связать свою жизнь с инженерным делом. Приглашаются школьники, обучающиеся колледжей и техникумов, а также их родители.

#Образование

На Инженерном фестивале ПИШ ЮФУ все желающие смогут не только задать вопросы о приёмной кампании-2025, но и узнать о передовых разработках школы, принять участие в мастер-классах по робототехнике, акустике, 3D-печати, 3D-дизайну, а также научно-популярных лекциях от представителей компаний-партнеров и ведущих научных сотрудников ЮФУ.

Самые активные гости смогут выиграть пишкоины и обменять их на мерч Передовой инженерной школы ЮФУ.

Фестиваль проводится для обеспечения профессиональной ориентации школьников, в целях популяризации инженерных профессий, развития научно-технического творчества, поддержки талантливой молодежи и стимулирования инновационной деятельности.

Мероприятие начнется в 10.00 в корпусе «Д» ИТА ЮФУ по адресу: пер. Некрасовский, 44.

Ранее мы рассказали, что студенты Таганрогского техникума сервиса и ЖКХ победили в соревнованиях «Профессионалы».

Иллюстрация предоставлена ПИШ ЮФУ

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Таганрогская правда
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