27 апреля жители Таганрога провели еще один субботник

Сегодня, 27 апреля, в Таганроге прошел еще один субботник. На этот раз горожане наводили порядок в сквере «Школьный», расположенном на улице Москатова.

Как сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев, в мероприятии принимали участие представители нескольких управляющих компаний, филиала ПАО «Газпром трансгаз Кубань», ученики школы № 6 и жители микрорайона. Во время уборки таганрожцы собрали упавшие ветки, убрали мусор и листву. Теперь еще одно городское общественное пространство стало чище.

На месте проведения субботника также работали волонтеры, которые помогали таганрожцам принять участие во Всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Напомним, что в нем участвует и сквер «Школьный», который набрал уже более 4 600 голосов.

Свой выбор таганрожцы могут сделать до 30 апреля включительно на сайте 61.gorodsreda.ru.

Фото t.me/Fateev