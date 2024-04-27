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27 апреля жители Таганрога провели еще один субботник

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Сегодня, 27 апреля, в Таганроге прошел еще один субботник. На этот раз горожане наводили порядок в сквере «Школьный», расположенном на улице Москатова.

Благоустройство

Как сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев, в мероприятии принимали участие представители нескольких управляющих компаний, филиала ПАО «Газпром трансгаз Кубань», ученики школы № 6 и жители микрорайона. Во время уборки таганрожцы собрали упавшие ветки, убрали мусор и листву. Теперь еще одно городское общественное пространство стало чище.

На месте проведения субботника также работали волонтеры, которые помогали таганрожцам принять участие во Всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Напомним, что в нем участвует и сквер «Школьный», который набрал уже более 4 600 голосов.  

Свой выбор таганрожцы могут сделать до 30 апреля включительно на сайте 61.gorodsreda.ru.

Фото t.me/Fateev

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благоустройство новости субботник Таганрог
Таганрогская правда
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