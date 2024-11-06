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267 фальшивых купюр выявили в Ростовской области за 9 месяцев 2024 года

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Больше всего обнаружено фальшивок среди купюр номиналом в 5000 рублей.

#Финансы

С января по сентябрь 2024 года банки Ростовской области выявили и передали правоохранительным органам 267 поддельных банкнот. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число фальшивок уменьшилось почти на четверть, сообщает пресс-служба Отделения по Ростовской области Южного ГУ Банка России.

Чаще всего мошенники подделывали деньги крупных номиналов. Так, большую долю фальшивок составляют купюры 5000 рублей (167 штук). Также выведены из оборота с признаками подделки 81 тысячерублевая банкнота и 14 купюр номиналом 2000 рублей. Меньше всего фальшивок — 4 и одна — номиналом в 100 и 500 рублей. 

За 9 месяцев 2024 года в Ростовской области обнаружены поддельные банкноты иностранных государств: доллары США — 4 штуки, евро — 1 штука. Все они изъяты из оборота.

«Фальшивых денег становится меньше, но это не причина терять бдительность, особенно при расчетах крупными купюрами. Без специального оборудования подлинность бумажных денег можно проверить на просвет, на ощупь, при изменении угла зрения», — отмечает управляющий Отделением Банка России по Ростовской области Наталья Леонтьева.

Знать все признаки подлинности важно и тем, кто постоянно работает с наличными деньгами. Поэтому Банк России для кассиров торговых сетей бесплатно проводит специальные дистанционные курсы. Специалисты, успешно сдавшие итоговое тестирование, получают сертификат и отличительный знак.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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