В нынешнем году из областного бюджета планируется выделить 250 млн рублей на ремонт коллектора в Таганроге. Об этом сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

29 января во время рабочей встречи с главой города Светланой Камбуловой он отметил, что много нареканий у жителей города вызывают вопросы водоснабжения и водоотведения. Он подчеркнул, что городской коллектор требует ремонта, поэтому нужно как можно скорее завершить экспертизу.

«Я там был, и запах там на несколько кварталов – это то, что нужно ликвидировать вне зависимости от каких-то наших возможностей. Поэтому ваша задача – вовремя выйти из экспертизы, законтрактоваться и завершить работы в 2025 году, а задача бюджета – выделить необходимые средства», — сказал Юрий Слюсарь.

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Фото из архива «Таганрогской правды»