Главная » #ЖКХ

Юрий Слюсарь: 250 млн рублей будет выделено на ремонт коллектора в Таганроге

На чтение 1 мин Просмотров 12 Опубликовано

В нынешнем году из областного бюджета планируется выделить 250 млн рублей на ремонт коллектора в Таганроге. Об этом сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

#ЖКХ

29 января во время рабочей встречи с главой города Светланой Камбуловой он отметил, что много нареканий у жителей города вызывают вопросы водоснабжения и водоотведения. Он подчеркнул, что городской коллектор требует ремонта, поэтому нужно как можно скорее завершить экспертизу.

«Я там был, и запах там на несколько кварталов – это то, что нужно ликвидировать вне зависимости от каких-то наших возможностей. Поэтому ваша задача – вовремя выйти из экспертизы, законтрактоваться и завершить работы в 2025 году, а задача бюджета – выделить необходимые средства», — сказал Юрий Слюсарь.

Ранее мы рассказали, что сквер на улице М. Жукова в Таганроге благоустроят в 2025 году.

Фото из архива «Таганрогской правды»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ЖКХ новости ремонт коллектора Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru