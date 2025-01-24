25 января студенты и Татьяны смогут посетить Ростовский зоопарк бесплатно

25 января, в Татьянин день или День российского студенчества, Ростовский зоопарк проводит акцию для всех студентов и женщин, носящих имя Татьяна.

«В этом году мы приняли беспрецедентное решение — для Татьян и студентов вход в зоопарк бесплатный! При входе на пункте пропуска необходимо предъявить: Татьянам — удостоверяющий документ, студентам — студенческий билет», — рассказал зоопарк на своих информационных ресурсах.

И напомнил, что в коллекции зоопарка — 7,5 тысячи особей, представляющих 509 видов животных со всех континентов планеты.

Отметим, что Ростовский зоопарк работает каждый день с 08.00 до 18.00 без перерыва на обед и круглый год — без выходных дней.

Ранее мы сообщали, что Ростовский зоопарк проводит конкурс на лучшее имя для черного грифа.

Фото Ростовского зоопарка