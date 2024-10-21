24 октября в Таганроге может пропасть телесигнал

24 октября в Таганроге может пропасть теле- и радиосигнал. Об этом предупреждает Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС).
Сигнал может пропасть с 10.00 до 19.00. Специалисты собираются выполнять профилактические и плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Уточняется, что работы могут перенести или вовсе отменить и-за неподходящей погоды.
Ранее мы рассказали, что бутафорские захоронения появились на Старом кладбище Таганрога из-за съемок кинофильма.
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