24 октября в Таганроге может пропасть телесигнал

24 октября в Таганроге может пропасть теле- и радиосигнал. Об этом предупреждает Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС).

Сигнал может пропасть с 10.00 до 19.00. Специалисты собираются выполнять профилактические и плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Уточняется, что работы могут перенести или вовсе отменить и-за неподходящей погоды.

Ранее мы рассказали, что бутафорские захоронения появились на Старом кладбище Таганрога из-за съемок кинофильма.

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