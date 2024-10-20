В Таганроге на одной из центральных аллей Старого кладбища появилось несколько «свежих захоронений». Все они бутафорские и служат местом для съемок.

Сейчас в нашем городе проходят съемки нескольких кинофильмов. Как сообщает на страничке ВК «Партия любителей Старого кладбища», отдельные сцены прорабатывают на территории таганрогского некрополя. Свежие «могилы» на одной из центральных аллей — бутафория, а после съемок все вернется в первозданный вид.

Как пояснила в одном из комментариев под постом краевед-экскурсовод Елена Алексеенко, холмики насыпаны из привезенной земли.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге продолжают снимать сериал о героях-подпольщиках.

Фото ВК «Партия любителей Старого кладбища»