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23 тысячи тонн зерна отправлено из морского порта Таганрога в сентябре

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Зерно из морских портов Ростовской области — Таганрога, Азова и Ростова — отправляется в Турцию, Египет, Китай и другие страны.

Новости Таганрога

Всего управлением Россельхознадзора по региону с 1 по 11 сентября 2024 года проконтролировано и оформлено для отправки на экспорт свыше 110 тысяч тонн зерна.

Так, в морском порту Ростова оформлено и выдано 20 фитосанитарных сертификатов на 52 тысячи тонн экспортируемого зерна и продуктов его переработки. В морском порту Азова проконтролировано 42 тысячи тонн, выдано 13 фитосанитарных сертификатов.

«Из морского порта Таганрога экспорту подлежало 23 тысячи тонн зерна и продуктов его переработки. Выдано 4 фитосанитарных сертификата», — уточнили в ведомстве.

Вся сертифицированная продукция соответствует требованием стран-импортеров.

Фото Сергея Плишенко

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порт Ростовская область Таганрог экспорт
Таганрогская правда
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