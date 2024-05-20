Таганрогский художественный музей: второе рождение шедевров, или Командировка со слезами на глазах

Напомним, в июле 2023 года в результате попадания украинской ракеты на территорию Таганрогского художественного музея пострадали 22 произведения выдающихся художников, среди которых работы Константина Коровина, Зинаиды Серебряковой, Николая Рериха, Станислава Жуковского, Валентина Серова, Виктора Борисова-Мусатова, Серафимы Блонской. Благодаря мастерам Государственного Русского музея все шедевры были восстановлены.

В конце апреля этого года в Мраморном дворце Русского музея состоялось открытие выставки «Спасенные шедевры. Русский музей — Таганрогу», на которой были представлены работы после реставрации. Об этом мы беседуем с директором Художественного музея, заслуженным работником культуры Российской Федерации Тамарой Пугач.

— Тамара Федоровна, центральные и областные СМИ широко освещали открытие выставки. Но таганрожцам важно именно ваше мнение, ведь вы в числе первых увидели последствия прилета вражеской ракеты во двор музея — «раненые» полотна и теперь встретились с ними после их «реанимации». Поделитесь своими впечатлениями.

— За весь мой многолетний период работы в музее эта командировка в Санкт-Петербург оказалась самой важной, значимой и волнительной. Признаюсь, когда я стояла перед картинами, которые являются не только визитной карточкой музея, но и бесценным достоянием нашей отечественной культуры и которые могли быть навсегда утрачены, меня переполняли эмоции, волнение и огромное чувство благодарности специалистам Русского музея, подарившим произведениям искусства вторую жизнь. Полотна вновь ожили, задышали, засияли. И «Маки», и «Дама в белом», и «Вербное воскресенье»… А к свечам хотелось даже прикоснуться, казалось, что они горят… Было такое впечатление, что художник только что завершил работу, сделал последний мазок и вышел из мастерской.

— Как проходила церемония открытия выставки, почему ее называют «знаковой для всего культурного сообщества»?

— Выставкой «Спасенные шедевры. Русский музей — Таганрогу» завершается масштабная акция солидарности и взаимопонимания между российскими музейщиками: крупнейшим музеем отечественного искусства, главой Ассоциации художественных музеев России — Русским музеем и небольшим региональным, основанным 125 лет назад по инициативе Антона Павловича Чехова и хранящим замечательные произведения художников 17-21-го веков — Таганрогским художественным музеем.

В двух огромных залах Мраморного дворца Русского музея разместились наши отреставрированные произведения. Много посетителей, много музейного пространства, воздуха, света… Много эмоций! И это не случайно. Событие, собравшее нас в этот день, было первой чудовищной трагедией со времен Великой Отечественной войны, когда жертвами фашистов наряду с людьми становились и произведения искусства. Все понимали, что пришлось пережить Таганрогскому художественному музею.

В церемонии открытия выставки приняли участие и выступили заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева, генеральный директор Государственного Русского музея Алла Манилова, представители «Газпрома» — генерального партнера «Русского музея».

Игорь Гуськов передал от губернатора Ростовской области Василия Голубева Благодарственный адрес дирекции и специалистам Русского музея за помощь, оказанную для спасения шедевров. А Анна Дмитриева подчеркнула особое место, которое занимает Таганрогский художественный музей на карте города и региона, уникальные коллекции которого насчитывают около 8 тысяч произведений изобразительного искусства выдающихся художников.

А Алла Манилова подчеркнула, что по-другому поступить Русский музей и не мог: «Наши города — Санкт-Петербург и Таганрог — объединены именем императора Петра Первого, наши музеи — ровесники, и нас связывает многолетнее плодотворное сотрудничество, поэтому мы посчитали своим долгом спасти поврежденные в Таганроге шедевры. Наши лучшие специалисты не просто удалили последствия ракетного удара, но и максимально восстановили картины знаменитых художников, помогая сохранить и раскрыть их первоначальный вид и авторский замысел. Мы уверены, что для всех будет важно увидеть этот поистине эксклюзивный проект. Он единственный в своем роде».

— Было ли ваше выступление на открытии выставки запланированным?

— Да, но до последнего момента опасалась, смогу ли я преодолеть волнение, настолько меня переполняли впечатления от встречи с отреставрированными полотнами, от слов поддержки и сопереживания коллег и руководителей. Я хотела еще раз подчеркнуть: русскую культуру нельзя не отменить, не уничтожить, не запретить! Поблагодарила всех причастных к спасению наших картин. Особо — генерального директора Русского музея Аллу Юрьевну Манилову и ее коллектив реставраторов, которых можно назвать волшебниками, мастерами с золотыми руками. В комплексных реставрационных работах принимали участие 19 специалистов из трех реставрационных отделов Русского музея и отдел технологических исследований. После всего, что мы пережили, увидев растерзанные полотна после взрыва ракеты, переоценить труд реставраторов просто невозможно! Они совершили настоящий подвиг. Параллельно со своими основными задачами и планами, мастера быстро и качественно возродили 22 полотна.

— За восемь месяцев специалистами был выполнен колоссальный обьем работ. Но как посетители могли понять: что было повреждено и что было восстановлено?

— Рядом с отреставрированными картинами на выставке были представлены фотографии, на которых четко видны все повреждения, с которыми картина поступила в реставрационные мастерские, а также информация о проделанной восстановительной работе.

Благодаря мастерам на экспонатах сейчас не найти и следа от ракетной атаки. Больше всего от взрывной волны и поражающих элементов пострадали картины Коровина «Терраса» и французского художника Шопена «Благословение Ревекки». Зрителям представили и восстановленные картины Валентина Серова, работу кисти гения русского символизма Виктора Борисова-Мусатова «Изумрудный шарф», произведения талантливой таганрогской художницы Серафимы Блонской. На выставке демонстрировалась и единственная пострадавшая скульптура — «Портрет мальчика» Христофора Геворкяна, которая во время атаки ВСУ оказалась расколотой на две части.

Реставраторы не скрывали своих эмоций, признавались, что было очень больно видеть картины в таком виде. Везде находили осколки стекол за подрамником, между холстом и рамами. Сложнейшая реставрация потребовалась полотну Шопена: разрыв от рамы до рамы. Обычно реставраторам приходится сталкиваться с восстановлением красочного слоя, лака, цвета, но никак не холста. Другой пример: «Терасса» Коровина. Осколки пробили полотно в нескольких местах, нити были спирально закручены, оборваны и запутаны. Распутывали вручную, а недостающие брали с оборотной стороны холста, в том месте, где он прикреплен к подрамнику, и фактически ткали заплатки. Несмотря на утраты, в картине нет ни одной посторонней нити.

Все люди, причастные к спасению шедевров, навсегда войдут в историю Таганрогского художественного музея.

— Какова дальнейшая судьба спасенных шедевров?

— Планируется, что в середине июня картины вернутся в Таганрог. Сегодня Таганрогский художественный музей продолжает активно трудиться, черпая силы и вдохновение в поддержке и внимании, которые мы с момента трагедии постоянно ощущаем как со стороны главы администрации города Андрея Фатеева, так и всех таганрожцев. Ждем всех, кто любит, ценит и понимает подлинное искусство. Приходите, еще раз убедитесь сами: коллекция ТХМ — ярчайшая жемчужина на Юге России.

— Спасибо, Тамара Федоровна, за выше эксклюзивное для «Таганрогской правды» интервью, за ваши стойкость и мужество, с которыми вы преодолеваете выпавшие на долю музея испытания.

Беседовала Елена Чехова, заслуженный работник культуры Российской Федерации, фото ВК «Русский музей» и donland.ru