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210 лет назад в Таганроге был открыт городской шлагбаум

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Сейчас он известен таганрожцам как памятный знак «Шлагбаум», расположенный на пересечении улиц Петровской и Дзержинского.

#Дата

Об истории открытия городского шлагбаума, выполненного в виде двух каменных стел, обозначавших границу города, рассказал музей «Градостроительство и быт г. Таганрога».

Эти пограничные стелы с изображениями городского и государственного гербов сооружались под надзором и руководством Строительного комитета. Местом для размещения шлагбаума стало пересечение нынешних улиц Петровской и Дзержинского.

Стелы представляли собой устремлённые к небу четырёхгранные пирамиды на массивных каменных тумбах. Конструкцию венчали медные шары с двуглавыми орлами — символом Российской империи.

Выдающийся историк искусства Г.К. Лукомский считал, что подобные стелы-заставы, состоящие из пирамид, украшенных шарами и изображениями государственных гербов, имели то же значение, что и въездные триумфальные арки. Аналогичные сооружения в XIX веке можно было встретить во многих российских городах (Перми, Костроме, Харькове, Рязани, Белгороде, Калуге и других).

В 1912 году во время поездки по городам российской провинции Лукомский писал: «В Таганроге две чудесные, с большим выражением пирамиды, простые и без типичных перехватов посередине, поставлены они на низенький пьедестал, покрытый карнизом с очень большим свесом. На пирамидах огромные позолоченные шары, и на них маленькие государственные гербы»… И далее: «Такие заставы имеются почти в каждом типичном русском городе… При выезде <…> стоят эти обелиски-пирамиды, напоминая о широко распространённой в прежние времена любви к красивой архитектуре».

Стелы украшали наш город на протяжении 155 лет. В 1968 году было принято решение об уничтожении шлагбаума, мешавшего движению машин и трамваев. В 1969 году обе стелы были разрушены. В наши дни в сквере недалеко от Старого вокзала можно увидеть уменьшенную копию одной из стел шлагбаума, установленную в 1970-е годы.

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Фото: ТГ-канал музея «Градостроительство и быт г. Таганрога»

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