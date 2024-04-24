20 тонн донской рыбы было экспортировано в Азербайджан

За неделю из Ростовской области в Азербайджан было отправлено 20 тонн мороженой рыбы, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

В пункте оформления «Таганрогский» был проведен ветеринарный контроль продукции, оправляемой на экспорт. Она была признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении, качество подтверждено результатами лабораторных исследований.

Разрешение на вывоз подконтрольной продукции с территории Российской Федерации выдано Россельхознадзором в автоматизированной системе «Аргус», — сообщили в ведомстве.

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