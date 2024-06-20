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20 июня в Ростовской области стартовала приемная компания в вузы

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Подавляющее число россиян, в том числе и жителей Ростовской области, считают высшее образование в современном мире обязательным или желательным. С этим тезисом согласны 87% опрошенных.

#Образование

Мнения граждан нашей страны проанализировало социологическое агентство «Вебер».

Среди причин, почему необходимо окончить вуз, половина респондентов называет увеличение шансов на получение более высокого дохода и построение успешной карьеры. Больше половины опрошенных имеют «вышку». При этом, только 16% из них поступали в вуз ради «корочки».

Что касается востребованных направлений обучения в наше время, то россияне в их числе называют: сферу ИТ, медицины и юриспруденцию. 69% опрошенных заявляют, что в России переизбыток гуманитариев и недобор «технарей».

Кстати, 87% жителей нашей страны уверены, что учиться нужно на протяжении всей жизни.

Фото donland.ru

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Вебер высшее образование опрос Ростовская область
Таганрогская правда
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