20 июля — день памяти Железного Феликса: в этот день 100 лет назад скончался основатель ВЧК Феликс Дзержинский

Его называли «рыцарем индустриализации», поскольку он на протяжении более пяти лет возглавлял народное хозяйство.

В этот день, 20 июля, ровно 100 лет назад, в 1926-м, скончался Феликс Дзержинский — основатель Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), известный как «Железный Феликс». После Гражданской войны он на протяжении более пяти лет возглавлял народное хозяйство, за что современники называли его «рыцарем индустриализации».

Под руководством Дзержинского восстанавливался транспорт, закладывались основы государственного планирования и создавались новые промышленные отрасли.

С именем Дзержинского также связана история знаменитого советского фотоаппарата ФЭД. Его выпуск начался в 1934 году силами воспитанников детской трудовой коммуны под Харьковом, носившей имя Феликса Эдмундовича. Эти камеры стали первыми семейными фотоаппаратами для миллионов советских граждан.

Подробнее о биографии «Железного Феликса» — здесь.

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