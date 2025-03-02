2 марта расписание девяти электричек, курсирующих между Таганрогом и Ростовом, изменится на две ближайшие недели. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.

В связи с производством ремонтных работ вносятся корректировки в расписание пригородных поездов со 2 по 16 марта. Некоторые электрички будут отбывать с городских вокзалов позже обычного времени, другие наоборот – раньше.

Так, поезд № 6520 сообщением Ростов – Таганрог будет отправляться в 08.28 (+31 мин.) и прибывать в Таганрог в 09.57 – на 31 минуту позже.

Электричка № 6091 Таганрог – Ростов будет отправляться со Старого Вокзала в путь в 10.11 (+4 мин.) и прибывать в Ростов так же позже — в 11.45.

Поезд № 6504 сообщением Ростов – Таганрог отправится с вокзала донской столицы на 20 минут позже — в 11.51 и прибудет в наш город в 13.28 (+23 мин.).

Электропоезд № 6510 Ростов – Таганрог стартует на 20 минут позже — в 19.05 и в Таганрог приедет с опозданием на это же время — в 20.46.

Поезд № 6074 Ростов – Таганрог будет задерживаться на 24 минуты, отправляться в 07.22, а прибывать в Таганрог с таким же опозданием в 09.11.

Электропоезд № 6513 будет уходить со Старого вокзала Таганрога на 14 минут раньше — в 05.45. Прибудет в Ростов он на такое же время раньше — в 07.04.

Поезд № 6070 Ростов – Таганрог отправится из донской столицы по графику — в 04.13, а в наш город прибудет на 14 минут позже — в 06.12.

Для поезда № 6501 отправление из Таганрога назначили на 13 минут позже — в 06.26, а прибытие Ростов на 12 минут позже — в 08.02.

Поезд № 6073 Таганрог – Ростов будет наоборот отправляться на 10 минут раньше — в 04.56 и раньше прибывать в Ростов — в 06.54.

Поезда будут следовать со всеми остановками, согласно действующему графику движения поездов.

Ранее мы рассказали, что работа средств РЭБ «глушит» геолокацию таганрогских трамваев.

Фото ВК Таганрогский Гор Транспорт