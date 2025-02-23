Ростовстат составил портрет среднестатистического дончанина

23 февраля наша страна отмечает День защитника Отечества — день воинской славы, олицетворяющий собой героическую ратную летопись, преемственность традиций самоотверженного служения Родине. В этом году смысл и значение праздника приобретают особый акцент в связи с проведением в России Года защитника Отечества.

Поздравления принимают все, кто с честью выполнил свой священный долг перед Родиной, и кто сегодня стоит на страже суверенитета и безопасности страны.

Поскольку защитники — это, прежде всего, мужчины, Ростовстат решил в нескольких штрихах, используя свой статистический арсенал, охарактеризовать мужскую часть населения донского региона.

В Ростовской области живет свыше 1,9 миллиона мужчин, что составляет 46,6% от общей численности дончан. Этот показатель практически не отличается от общероссийского (46,5%) и по ЮФО (46,9%). На селе он несколько выше (48%), чем в городе (46%).

В разном возрасте соотношение неодинаково. Мальчиков среди новорожденных, как правило, всегда больше – 51-52 %. Преобладание мужского населения отмечается до 34 лет, причем наибольшее число мужчин статистики фиксируют в возрастной группе 20-24 года. А далее гендерный баланс меняется в обратную сторону.

Среднестатистическому дончанину около сорока лет. В этой «номинации» наши мужчины выглядят посолиднее среднестатистического мужчины как в целом по стране (чуть старше 38), так и по ЮФО (39).

В брак мужчины вступают чаще всего в возрастном промежутке от 25 до 29 лет (женщины — в 20-24 года).

В экономике региона больше всего мужчин трудится в оптовой и розничной торговле, в сфере ремонта автотранспортных средств, на обрабатывающих производствах, в транспортировке и хранении. Наименее представительна занятость мужчин в финансовом и страховом секторе, деятельности в области культуры, спорта и организации досуга.

Самые «мужские» коллективы статистики отмечают на производствах по добыче полезных ископаемых и в строительстве (94% мужчин), в транспортировке и хранении (83,7 %), в энергетике и газификации (78,3 %).

Данные и инфографика предоставлены Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области (Ростовстат).