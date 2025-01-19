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19 января жители Таганрога могут сдать новогодние деревья на переработку

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Акция по сбору новогодних деревьев на переработку будет проходить 19 января с 11 до 15 часов в пяти точках в разных районах Таганрога.

Город

Молодежь города проведет акцию уже в третий раз. Мероприятие организует АНО «Первый взгляд» при поддержке регионального оператора ООО «Экотранс» и других организаций города.

«После новогодних праздников нераспроданные хвойные деревья были переданы в храмы. Теперь эти ёлки и сосны вместе с теми, что принесут горожане, будут собраны и отправлены в Неклиновский МЭОК для переработки в мульчу и щепу, которые передадут в местные питомники для животных», — рассказала в своем Telegram-канале глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Акция будет проходить 19 января с 11 до 15 часов в пунктах сбора: парковка ТРЦ «Москва», вход в Петровский квартал, большая парковка ТРЦ «Мармелад» (за остановкой общественного транспорта), около центрального входа в Парк 300-летия Таганрога, парковка ТРЦ «Арбуз».

Также до 26 января будет работать круглосуточная точка, куда любой желающий может сдать свою ёлку в переработку. Она расположится на парковке гипермаркета «Лента» на улице 2-й Советской, со стороны улицы Ломоносова.

Напомним, в рамках прошлогодней акции таганрожцы собрали около 800 хвойных деревьев, которые передали в парк енотов в Мержаново и в парк птиц «Малинки».

Фото «Таганрогской правды»

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ёлки в переработку животные Новый год экология
Таганрогская правда
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