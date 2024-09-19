19 сентября Василий Голубев посетил Таганрог

19 сентября состоялась очередная рабочая поездка губернатора Ростовской области Василия Голубева в Таганрог.

В ходе визита глава региона осмотрел бассейн «Дельфин», где завершился капитальный ремонт, и новую спортивную площадку, расположенную между школами №№ 34 и 37.

Напомним, бассейн «Дельфин» был капитально отремонтирован в 2023 году, входит в состав спортивного кластера «Красный котельщик». Стоимость ремонта бассейна составила 113,6 млн, сообщает пресс-служба губернатора.

Спортивная площадка для учеников двух школ оборудована за счет спонсорских средств ООО «Лемакс». Предприятие направило на эти цели 25 млн рублей. В свободное от уроков время площадку для занятий спортом используют жители микрорайона «Дубки».

Также Василий Голубев провел в Таганроге совещание по вопросу развития опорных населенных пунктов. Оно проходило в Точке кипения ЮФУ. В режиме видеоконференции к встрече подключились активы Азова, Азовского, Неклиновского и Мясниковского районов Ростовской области.

Отметим, что Таганрог вошел в число 49 опорных пунктов региона.

«Нам предстоит создавать условия для улучшения жизни: работы, досуга, занятий спортом и многого другого для таганрожцев и жителей близлежащих районов. Работа на ближайшие годы намечена большая и масштабная», — написал в своем телеграм-канале по итогам совещания глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

Подробности рабочей поездки расскажем в ближайшее время.

Фото ТГ-канал Андрея Фатеева