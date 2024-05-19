19 мая XVII Чеховский книжный фестиваль завершил свою работу в Таганроге

За три дня на 30 творческих площадках Таганрога состоялось более 65 разноплановых мероприятий для детей и взрослых.

Сегодня завершил свою работу XVII Чеховский книжный фестиваль. Уверен, что многие таганрожцы открыли для себя новые имена авторов и наметили план летнего чтения интересных литературных произведений, — рассказал в своем телеграм-канале глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

Отметим, что нынешний культурно-просветительский форум подарил Таганрогу новый музей — самого Чеховского книжного фестиваля. Он открылся 18 мая, в Международный день музеев, в городской публичной библиотеке им. А.П. Чехова. Основу экспозиции составляют книги гостей фестиваля, подаренные библиотеке. Большая часть этих книг — с автографами авторов.

За годы проведения фестиваля его гостями становились многие известные писатели, журналисты, издатели, деятели культуры и искусства. Печатные издания, представленные в музее, дополнили работы таганрогских фотохудожников.

Три фестивальных дня пролетели очень быстро. Они были насыщенными, богатыми на знакомства и общение с творческими людьми. Убежден, что гости Таганрога оставят в своем сердце самые теплые воспоминания о нашем городе. А мы уже с нетерпением ждём следующего фестиваля! До новых встреч! — написал Андрей Фатеев.

Фото: телеграм-канал Андрея Фатеева