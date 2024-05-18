XVII Чеховский книжный фестиваль открылся в Таганроге творческим вечером копозитора Григория Гладкова

Программу XVII Чеховского книжного фестиваля торжественно открывали 17 мая в театре имени А.П. Чехова. Перед таганрожцами и гостями города выступил известный композитор, Заслуженный деятель искусств России Григорий Гладков — давний друг таганрогских книжных фестивалей.

А перед творческим вечером замечательные литераторы, которые раньше бывали на подобных фестивалях, а в этот раз не смогли приехать по разным обстоятельствам, по очереди признались в любви к Таганрогу в видеообращениях.



Русский писатель и литературовед, доктор филологических наук Евгений Водолазкин обратился к гостям фестиваля так:

Таганрог — это особый город, я полюбил его сразу и эту любовь несу в своем сердце. Как большой поклонник Чехова, понимаю, что, не увидев этого города, нельзя полностью понимать и творчество Антона Павловича. Несмотря на все сложности детства писателя, о которых мы знаем, он вырос, впитав красоту, вырос в прекрасном месте. И это его знаменитое высказывание: «В человеке должно быть все прекрасно…», наверное, так мог сказать только человек из Таганрога.

Свое мнение о фестивале высказал и исполнительный директор издательства «Молодая гвардия» Роман Косыгин:

Последние несколько лет «Молодая гвардия» являлась партнером Чеховского книжного фестиваля, и это незабываемый для нас опыт. Родилось много новых идей, появилось много новых друзей, и наилучшие впечатления хранятся в сердцах «молодогвардейцев». Надеюсь, сотрудничество продолжится и представители издательства встретятся с таганрожцами на XVIII книжном фестивале.

Напомним, в 2023 году таганрогские школьные библиотеки получили в дар книги из серии «Жизнь замечательных людей» этого издательства.

Алексей Варламов — русский писатель, литературовед, ректор Литературного института имени А.М. Горького отметил незабываемую атмосферу и замечательные лица людей, которые приходят на фестиваль:

Улицы Таганрога, и все, что связано с вашим городом, делают фестиваль уникальным. И то, что в эти дни собираются на разных площадках люди, которым интересны книги, литература, современная, классическая; а также тени великих предков, которые за этой литературой встают, а для вас, прежде всего, Антон Павлович Чехов, все это крайне важно.

Алексей Варламов пожелал гостям фестиваля, чтобы они продолжали читать книги, смотреть театральные постановки, фильмы, следить за литературным процессом, за литературными премиями.

Каждому писателю важно, как его воспринимают современники, как его читают, что о нем думают. Пусть фестиваль будет лишним поводом для того, чтобы литераторы могли встречаться на творческих площадках, задавать друг другу вопросы. Писатели смогли бы оставить автограф на своей книге, а вы — высказать свое суждение, мнение. Будем помнить о том, что все проходит, а культура остается, остается литература. И она дает нам надежду, утешение, вселяет уверенность, что добро оказывается всегда сильнее зла, и мы с вами будем на стороне света.

Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев подчеркнул, что площадки Таганрога — благодарная территория для такого фестиваля, и имя Антона Павловича Чехова дает возможность таганрожцам проявить особенную дань уважения к нашему замечательному земляку.

Для нас — это миссия и ответственность: нести высоко и гордо имя Чеховского книжного фестиваля. Сейчас год семьи, именно поэтому, наверное, фестиваль насыщен таким количеством мероприятий для детей. К нам приехали много авторов, которые пишут детские произведения, да еще и журнал «Мурзилка» отметил свое столетие. Никакая настоящая семья не обойдется без детей, и сегодня мы их слышим в зале Чеховского театра, они тоже реагируют на происходящее и впитывают яркие и интересные события с живым любопытством, — заметил Андрей Евгеньевич.

Он напомнил, что этот год также связан с чередой столетних юбилеев разных писателей и поэтов, а отдельной строкой стоит 225-летие А.С. Пушкина, который тоже, пусть ненадолго, заезжал в Таганрог.

Самое важное сегодня — беречь друг друга, сохранять традиции семьи. Это позволит любому маленькому человеку, взрослея, смело шагать по жизни. А в эти дни все мы — большая семья претендующего на долголетие Чеховского фестиваля, — добавил Андрей Фатеев и пожелал таганрожцам и гостям города хороших книг, приятных собеседников и ярких замыслов.

Встреча с Григорием Гладковым, несмотря на то, что театр оказался полон, носила доверительный, теплый характер. Он быстро сделал зал своим собеседником, зрители охотно смеялись и хлопали знакомым песням, подпевали, разгадывали загадки.

И слушали внимательно совершенно незнакомые и серьезные композиции. Григорий Васильевич показал, что его творчество может быть совсем разным. Он спел и песни Булата Окуджавы, и свои произведения на слова Александра Кушнера, добавил знакомые песни из телепередач и напомнил, что главное в фестивале — это общение — с читателями, слушателями. А он точно умеет, и готов общаться.

И таганрожцы почувствовали — как же здорово, поговорить с таким мудрым и открытым человеком!



Марина ДАРЕНСКАЯ, фото Анатолия ИВАШОВА