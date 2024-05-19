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19 мая на Ростовском ипподроме открывается сезон скачек

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Впервые за долгое время скачки на ипподроме смогут увидеть зрители.

Новости Ростовской области

В это воскресенье начинает работать Ростовский ипподром. Первые скачки 2024 года стартуют в 11 часов.

Впервые с 2020 года на ипподром допустят зрителей. Зрительскую зону оборудуют со стороны переулка Университетского, — сообщает Федерация конного спорта Ростовской области. — Посещать скачки в течение сезона ростовчане и гости донской столицы могут бесплатно.

На сайте ипподрома отмечается, что продолжается реконструкция трибун спортивного сооружения (трибуны были построены в 70-х годах прошлого века), поэтому зрительскую зону оборудуют в безопасном месте.

Ростовский ипподром — один из старейших на юге страны, основан в конце XIX века, всегда был главной ареной для испытаний лошадей, выращенных на Северном Кавказе. Насчитывает 14 конюшен, в том числе две двухэтажные. Ипподром располагает двумя дорожками — тренировочной и призовой. Территория ипподрома 28 га, покрытие грунтово-песчаное.

Адрес Ростовского ипподрома: улица Малюгиной, 223-2.

Фото: Вконтакте «Федерация конного спорта Ростовской области»

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Таганрогская правда
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