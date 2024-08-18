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19 августа городской парк Таганрога закроют для посетителей

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В понедельник, 19 августа, днем в Таганроге будет закрыт для посетителей городской парк им. Горького. Об этом учреждение культуры сообщает на своей страничке ВК.

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Парк будет закрыт с 6.00 до 16.00. В это время на его территории будет проводиться акарицидная обработка от клещей.

Кстати, во вторник, 20 августа по этой же причине с 6.00 до 16.00 не будет работать Приморский парк. А в среду, 21 июня – парк им. 300-летия Таганрога.

Ранее мы рассказали, почему в Таганроге демонтировали элементы на детской площадке Пушкинской набережной.

Фото Сергей Плишенко

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Таганрогская правда
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