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Администрация Таганрога проводит конкурс «Журналисты против терроризма»

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Администрация Таганрога проводит конкурс «Журналисты против терроризма» на лучший журналистский материал, посвященный противодействию терроризму.

#Официально

Участвовать в конкурсе могут журналисты, штатные или внештатные авторы редакций средств массовой информации в Ростовской области, сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Конкурс проводится в два этапа.

Первый этап: с 21 по 28 октября 2024 года проходит прием заявок на участие в конкурсе.

Второй этап: с 28 по 30 октября 2024 года — рассмотрение заявок, оценка конкурсных работ членами комиссии, определение победителей.

Для участия в конкурсе претендент представляет в комиссию в электронном виде на адрес электронной почты: media@tagancity.ru указанные в Положении о проведении конкурса документы для участия в конкурсе.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

  • «Терроризм – угроза национальной безопасности Российской Федерации» (репортажи и иные материалы о массовых мероприятиях и выступлениях, разоблачающих последствия терроризма в региональном и бщенациональном масштабе). Премиальный фонд номинации — 12500 рублей.
  • «Терроризм – история и современность» (исторический опыт борьбы с терроризмом, преемственность лучших традиций в данном направлении). Премиальный фонд номинации — 7500 рублей.
  • «Террорист и террористический акт в зеркале СМИ» (рецензии на художественное произведение — книгу, художественный фильм, тематическую выставку и т.п., отражающие коллизии борьбы с терроризмом и экстремизмом). Премиальный фонд номинации — 5500 рублей.
  • «На пути от террора к миру и созиданию» (развитие процессов, связанных с переходом от террористической деятельности к общественному согласию, перерождение личности боевика и его возвращение к повседневной трудовой деятельности). Премиальный фонд номинации — 4500 рублей.

Общий премиальный фонд конкурса составляет 30 000 рублей (включая налоги, предусмотренные действующим законодательством).

Администрация Таганрога приглашает журналистов принять участие в конкурсе.

Порядок представления документов для участия в конкурсеСкачать

Изображение от freepik

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Таганрогская правда
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