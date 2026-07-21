5 августа в Таганроге пройдёт расширенный приём участников СВО и членов их семей

Записаться на приём можно с 28 по 30 июля.

5 августа в Таганроге пройдёт важное мероприятие — расширенный приём участников СВО и членов их семей. Его основная цель — дать каждому возможность задать интересующие вопросы и получить квалифицированную помощь от представителей органов власти и общественных организаций.

«Приём проведу лично. Вместе со мной в нём примут участие мои заместители, а также представители территориального военного комиссариата, Пенсионного фонда и фонда «Защитники Отечества», — сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.

Мероприятие состоится в Центральной городской библиотеке им. А.П. Чехова по адресу: ул. Петровская, 96, с 10 до 13 часов.

В администрации города организована предварительная запись на приём. Записаться можно с 28 по 30 июля по телефону: 8 (8634) 312‑709. Режим работы: понедельник — четверг — с 09 до 18 часов, пятница — с 09 до 17 часов, перерыв — с 13 часов до 13:48, суббота и воскресенье — выходные.

Также можно записаться через Электронную приёмную граждан Ростовской области: https://letters.donland.ru/epg/