В Таганроге продолжается благоустройство территории возле ДК «Фестивальный»

В ближайшее время здесь появится новая общественная территория с детской игровой площадкой.

На объекте побывала депутат Законодательного Собрания Ростовской области, директор Централизованной библиотечной системы Таганрога Татьяна Михеева

«Регулярно проверяю, как воплощаются в жизнь наказы моих избирателей и народная программа «Единой России» в целом. На днях посетила дворец культуры «Фестивальный». В прошлом году здесь был завершен капитальный ремонт, в этом — приступили к благоустройству территории», — написала Татьяна Михеева на своей странице в соцсети.

В настоящее время на прилегающей к дворцу культуру территории установлены бордюрный камень, поребрик, пятиметровые и напольные фонари освещения, смонтированы линии освещения и видеонаблюдения. Выполняются работы по асфальтированию, идет подготовка к монтажу игровых элементов детской площадки.

Сдать объект планируют в конце октября 2024 года.

Напомним, инициативу города по благоустройству территории у ДК «Фестивальный» поддержал губернатор Ростовской области Василий Голубев, средства на проведение работ выделены из регионального бюджета. К работам подрядчик приступил весной нынешнего года.

Ранее мы рассказывали, что СКЦ «Приморский» ждут масштабные преображения.

Фото: страница Татьяны Михеевой Вконтакте