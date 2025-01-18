18 января в двух районах Таганрога ограничили подачу воды

18 января в Таганроге примерно до пяти часов вечера из-за аварий на водопроводе ограничена подача воды на улицах в двух районах города. Об этом сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Специалисты коммунальной службы ведут аварийные ремонтные работы на улице Комарова, 4/2. В связи с этим водоснабжение осуществляется пониженным давлением на улицах Калинина, Менделеева, Яблочкина, Жуковского, Комарова.

Также утечку устраняют на улице Дзержинского, 144. Вода подается пониженным давлением на улицах Дзержинского и Морозова (городок ЮЗЭС).

Ранее мы рассказали, что в Таганроге из-за аварии нет отопления в 180 домах.

Фото из архива