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В Ростове на Сельмаше иномарка врезалась в столб

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30-летний водитель Kia Rio чудом остался жив.

Новости Ростовской области

Жесткая авария произошла ранним утром 14 июля в донской столице.

В 04.20 утра, в районе дома №1 по проспекту Сельмаш, 30-летний водитель на Kia Rio, по предварительным данным, на перекрёстке с кольцевым движением не справился с управлением и врезался в столб линии электропередачи.

«В результате ДТП водитель автомобиля с полученными травмами доставлен в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Ранее мы рассказывали, что 11 июля три человека погибли и двое пострадали в аварии на М-4 «Дон» в Ростовской области.

Фото Госавтоинспекции Ростовской области

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Таганрогская правда
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