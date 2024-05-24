В ДТП в центре Таганрога столкнулись несколько авто, а пострадала пешеход

40-летняя женщина с травмами доставлена в больницу.

Сегодня, около 10 часов утра, в Таганроге, в районе дома 24 по пер. Антона Глушко случилась дорожная авария, в которой столкнулись четыре иномарки.

По предварительным данным ГИБДД по РО, 35-летний водитель за рулем «Хенде гетц» нарушил правила перестроения и столкнулся с автомобилем «Киа Оптима» под управлением 59-летнего мужчины. После этого автомобиль «Хенде гетц» столкнулся со стоящим автомобилем «Хендай туксон», который в свою очередь наехал на стоящий «Рендж ровер» под управлением 41-летнего водителя.

В результате ДТП пострадала 40-летняя женщина-пешеход, она была доставлена в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: ВК «Таганрогское ДПС»