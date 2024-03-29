На Дону более 60 тыс. пачек незаконных сигарет не попали в магазины

Полицейские изъяли табачного контрафакта на 11 млн рублей.

В Ростовской области индивидуальный предприниматель приобрёл немаркированные табачные изделия в количестве свыше 60 тысяч пачек для дальнейшей незаконной реализации в торговых павильонах города Новочеркасска. Однако его действия были пресечены правоохранителями, сообщает донская полиция.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОЭБиПК Межмуниципального управления МВД России «Новочеркасское» был выявлен факт хранения и продажи немаркированных табачных изделий. Стоимость изъятого составила более 11 млн рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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