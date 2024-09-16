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17 сентября в Ростове открывается выставочный проект «Дон Православный»

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Посетителей выставки, которая продлится до 23 сентября в ДонЭкспоцентре, ждут икона с частицами мощей благоверных князей Петра и Февронии и интерактивная экспозиция к юбилею Ростова-на-Дону.

Новости Ростовской области

В этом году по благословлению Митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия масштабный духовно-просветительский проект «Дон Православный» пройдет в 18-й раз.

По традиции выставка будет состоять из нескольких тематических разделов, в том числе интерактивной экспозиции, и сопровождаться насыщенной просветительско-развлекательной программой.

«На выставке «Дон Православный» посетители смогут увидеть христианские святыни, принадлежности церковного богослужения, иконы, православную литературу, ювелирные украшения, продукцию монастырских подворий. А также — изделия народных промыслов, предметы декоративно-прикладного искусства от 250 экспонентов из разных регионов России, Беларуси, Сирии, Узбекистана и других стран», — рассказали в ДонЭкспоцентре.

Центральной святыней выставки станет икона с частицей мощей святых благоверных князей Петра и Февронии, Муромских чудотворцев.

«Выбор центральной святыни не случаен. 2024 год объявлен Годом семьи, а Петр и Феврония считаются хранителями брачных союзов, помощниками в семейной жизни, покровителями невест и женихов», — поделился священник Владислав Паланчев, руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Ростовской-на-Дону Епархии.

Юбилею Ростова-на-Дону будет посвящена интерактивная экспозиция, которая уже несколько лет является неотъемлемой и важной частью православного проекта. Название выставки – «275 лет городу Ростову-на-Дону: утраченные и восстановленные храмы Донской столицы».

Все желающие смогут совершить интерактивное путешествие по реке времен – батюшке Дону — и увидеть Ростов сквозь века. Гостей ждут интерактивное видео дворянской квартиры XIX века, оживший портовый город прошлого, голографические персонажи, история о временах революции и Великой Отечественной войны на Дону и многое другое.

Место проведения: Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30, «ДонЭкспоцентр».

Время работы: 17-22 сентября — c 10.00 до 19.00, 23 сентября — с 10.00 до 16.00.

Фото из архива «ДонЭкспоцентра»

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выставка ДонЭкспоцентр православие Ростовская область
Таганрогская правда
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