17 ландшафтных пожаров произошло в Ростовской области за один день

Общая площадь ландшафтных пожаров, произошедших в Ростовской области 13 июля, превысила 6 тысяч квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по региону.

Возгорания сухой растительности зафиксированы в Ростове, поселке Султан Салы Мясниковского района, станице Багаевской и в других населенных пунктах Ростовской области

МЧС предупреждает: в большинстве районов сохраняется чрезвычайно высокий класс пожароопасности — любая искра может привести к пожару!

В ведомстве напомнили правила поведения в пожароопасный период. Следует ограничить выезды на природу, быть предельно осторожными с огнем, не разводить костры, не сжигать мусор, не бросать горящие спички, окурки.

На 14 и 15 июля в регионе также объявлено штормовое предупреждение о чрезвычайной пожароопасности.

Фото из архива ГУ МЧС по Ростовской области