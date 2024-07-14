Главная » Новости Ростовской области

17 ландшафтных пожаров произошло в Ростовской области за один день

На чтение 1 мин Просмотров 102 Опубликовано

Общая площадь ландшафтных пожаров, произошедших в Ростовской области 13 июля, превысила 6 тысяч квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по региону.

Новости Ростовской области

Возгорания сухой растительности зафиксированы в Ростове, поселке Султан Салы Мясниковского района, станице Багаевской и в других населенных пунктах Ростовской области

МЧС предупреждает: в большинстве районов сохраняется  чрезвычайно высокий класс пожароопасности — любая искра может привести  к пожару!

В ведомстве напомнили правила поведения в пожароопасный период. Следует ограничить выезды на природу, быть предельно осторожными с огнем, не разводить костры, не сжигать мусор, не бросать горящие спички, окурки.

На 14 и 15 июля в регионе также объявлено штормовое предупреждение о чрезвычайной пожароопасности.

Фото из архива ГУ МЧС по Ростовской области

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

МЧС пожар пожароопасность природный пожар спасатели
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru