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70 волонтеров из Ростовской области отправятся на Всемирный фестиваль молодежи-2024

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25 февраля делегация, состоящая из 70 донских волонтеров, отправится на Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае.

#В стране

Ребята будут сопровождать участников ВФМ и знакомить каждого гостя с нашей страной.

Торжественное мероприятие, посвященное завершению программы обучения волонтеров ВФМ-2024, состоялось в Ростове, в молодежной арт-резиденции «квАРТира». С напутственными словами к ребятам обратились председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Александр Никиточкин и директор «Донволонтера» Алина Литвиненко. Кроме того, своим опытом с участниками встречи поделились волонтеры Всемирного молодежного форума 2017 года.

Уверен, что Донской волонтерский центр отобрал и подготовил надежных добровольцев, способных помочь каждому участнику фестиваля, — подчеркнул Александр Никиточкин. — «Донволонтер» обработал более 1,5 тысячи заявок из четырех субъектов: Ростовской области, Севастополя, Крыма и Адыгеи. Наши тренеры проводили обучение во всех этих регионах.

«Донволонтер» стал одним из 27 ресурсных центров привлечения и подготовки волонтеров Всемирного фестиваля молодежи-2024.

Средний возраст волонтеров — 27 лет. У нас есть как «серебряные» волонтеры, так и совсем юные, которым только исполнилось 18 лет, — рассказала руководитель делегации волонтеров Ростовской области на ВФМ-2024 Татьяна Зубкова.

Отметим, что всего на фестиваль подано более 40 тысяч заявок от волонтеров со всей России. Из них только пять тысяч удостоены стать частью всемирного молодежного события.

Всемирный фестиваль молодёжи — самое масштабное молодёжное событие в мире. Он объединит неравнодушных людей со всей планеты. По Указу Президента России Владимира Путина фестиваль пройдет с 1 по 7 марта 2024 года.

По материалам donland.ru

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Таганрогская правда
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