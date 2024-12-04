16 научных проектов ученых ЮФУ получат грантовую поддержку РНФ

Российский научный фонд подвел итоги конкурса на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами».

Конкурс направлен на поддержку и развитие научных коллективов, занимающих лидирующие позиции в определенных областях наук. Гранты по конкурсу малых отдельных научных групп выделяются на осуществление фундаментальных и поисковых научных исследований в 2025 – 2026 годах по всем отраслям знаний. Всего Российский научный фонд по данному направлению поддержит более 1200 проектов. Победители получат до 1,5 млн рублей ежегодно. С информацией о конкурсах и списком победителей можно ознакомиться на сайте Фонда в разделе «Конкурсы».

16 исследовательских проектов научных коллективов Южного федерального университета поддержаны РНФ. Гранты получат исследования в области математики, химии, биологии, астрофизики, больших данных, искусственного интеллекта, криптографии, новых материалов и т.д.

Кандидат технических наук, доцент кафедры информационной безопасности телекоммуникационных систем Института компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ, руководитель проекта «Метод синхронизации между абонентами локальной квантовой сети и доверенным узлом магистральной квантовой сети», получившего грантовую поддержку, Антон Пленкин отметил:

«За последние десятилетия квантовая криптография стала одной из наиболее быстроразвивающихся и актуальных областей современной науки. Задача развития систем квантовой связи и коммуникаций сформулирована как приоритетная в Стратегии НТР РФ. В проекте предполагается разработать и исследовать метод синхронизации между абонентами локальной квантовой сети и доверенным узлом магистральной квантовой сети».

Большая часть исследователей, работающих в научных центрах ЮФУ, занимается инновационными и уникальными разработками, которые помогают достичь нашей стране технологического суверенитета, поставленных целей в рамках национального проекта «Наука и университеты», стратегической программы академического лидерства «Приоритет 2030».

«Научное исследование гранта направлено на создание системы сильного искусственного интеллекта (AGI), моделирующей процесс принятия стратегических решений человеком на основе ментальных абстракций в контексте общей способности к пониманию. Система предназначена для решения новых проблем, с которыми системы ИИ раньше никогда не сталкивались, в частности проблемы репликации процесса принятия стратегических решений в политике, экономике и других социальных сферах», — об исследованиях своей команды рассказал доктор технических наук, заведующий кафедрой информационно-аналитических систем безопасности имени профессора Берштейна Леонида Самойловича ИКТИБ ЮФУ Александр Целых, руководитель проекта «Разработка системы искусственного интеллекта, моделирующей процесс принятия стратегических решений, на основе когнитивной архитектуры».

Создание новых материалов, отвечающих запросам промышленности, одна из важных задач современной науки. Научные коллективы ЮФУ трудятся и над решением таких проектов.

Руководитель проекта, направленного на создание нового поколения композитных функциональных материалов, состоящих из углеродной матрицы, легированной азотом, и сульфидов металлов для применения в суперконденсаторах, кандидат технических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории технологии функциональных наноматериалов ИНЭП ЮФУ Татьяна Мясоедова рассказала:

«Энергетические показатели и удельная мощность существующих углеродных материалов значительно снижаются ввиду структурных изменений при эксплуатации, что приводит к низкой стабильности при циклировании. То же можно сказать о применении сульфидов переходных металлов в качестве электродов, что ограничивает их применение. Решение проблемы может заключаться в изготовлении композита из графитовых углеродных материалов, полученных из биомассы. При этом сохраняются преимущества компонентов и достигаются улучшенные электрохимические свойства. Гибридный гетерокомпозит углерода с сульфидами переходных металлов может обеспечить лучшую проводимость и улучшенные электрохимические свойства. Также получение таких композитов может обеспечить превосходную стабильность, привлекательные скоростные характеристики и высокую производительность».

Ученые Южного федерального университета вносят также большой вклад в развитие фундаментальной науки. Так, астрофизики ЮФУ с помощью сложных математических вычислений исследуют отдаленные уголки Вселенной, темную материю, рождение и гибель целых галактик.

«Физическая природа скрытой массы вещества Вселенной выводит нас за пределы стандартных моделей элементарных частиц. Ее анализ привлекает методы космомикрофизики, изучающей фундаментальную взаимосвязь микро- и макромира в сочетании ее физических, астрофизических и космологических проявлений. В настоящее время поиск слабовзаимодействующих массивных частиц скрытой массы не дал положительных результатов, что может свидетельствовать о более сложной составной природе таких частиц. В нашем проекте космомикрофизическое исследование возможных атомо- и ядерно-подобных, а также первичных неоднородных форм и структур скрытой массы должны не только включить молодых ученых — моих аспирантов — в решение задач переднего края современной фундаментальной науки, но и обеспечить высокий научный уровень содержания их будущих кандидатских диссертаций», — объяснил руководитель проекта «Космомикрофизика структур скрытой массы Вселенной», доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник НИИ физики Максим Хлопов.

Многие прорывные проекты, получившие поддержку, выполняются молодыми учеными ЮФУ. За последние годы коллективы научных лабораторий, центров и НИИ университета значительно помолодели. К исследовательской работе активно привлекаются аспиранты и даже магистранты.

«Интеллектуальные системы, способные находить решения в сложных пространственных ситуациях, интересны с научной и практической точек зрения. Работа любого беспилотного аппарата немыслима без непрерывного принятия решений, где, как, куда, с кем, на сколько и почему следует изменять свое пространственное положение. И сделать это нужно надежно с минимальными затратами ресурсов. В процессе выполнения проекта планируется получить новые научные результаты, связанные с накоплением и использованием знаний о реальности. Коллектив исполнителей невелик. Кроме руководителя в него входят аспиранты кафедры Информационно-аналитических систем безопасности А. Исаев и Д. Григорьев. Однако бесспорна их нацеленность на значимые результаты, которые в дальнейшем обогатят теорию интеллектуальных систем», — поделился руководитель проекта «Принятие решений в пространственных ситуациях на основе опыта», доктор технических наук, профессор ИКТИБ ЮФУ Станислав Беляков.

Список победителей ЮФУ по гранту РНФ:

1. «Разработка системы искусственного интеллекта, моделирующей процесс принятия стратегических решений, на основе когнитивной архитектуры», руководитель Целых А. Н

2. «Операторы обратного сдвига, адамаровского типа и связанные с ними свертки», руководитель Мелихов С. Н.

3. «Граничные интегральные уравнения и численноаналитические методы в управлении структурой волнового поля, с приложениями в механике и акустике, в том числе – для подавления интенсивных низкочастотных вибраций и шумов», руководитель Сумбатян М. А.

4. «Принятие решений в пространственных ситуациях на основе опыта», руководитель Беляков С. Л.

5. «Математические модели эволюционно стабильных стратегий с учетом пространственновременной неоднородности», руководитель Зеленчук П. А.

6. «Космомикрофизика структур скрытой массы Вселенной», руководитель Хлопов М. Ю.

7. «Дизайн и получение сегнетоэлектрических материалов с управляемыми в терагерцовом спектральном диапазоне электродинамическими свойствами», руководитель Михейкин А. С.

8. «Новый легкодоступный метод получения арил(бензил)кетонов и их использование в синтезе фармакологически ценных конденсированных гетероциклов», руководитель Колодина А. А.

9. «Перспективные электроды суперконденсаторов на основе углерода, легированного азотом и сульфидов переходных металлов», руководитель Мясоедова Т. Н.

10. «Роль митохондриального Na+/Ca2+ обменника в старении клеток мозга», руководитель Хайтин А. М.

11. «Методы и инструменты формирования стратегии цифровой сервитизации в сельхозмашиностроении», руководитель Чернова О. А.

12. «Социетальная роль русского языка в интеграции полиэтничного Юга России», руководитель Клименко Л. В.

13. «Метод синхронизации между абонентами локальной квантовой сети и доверенным узлом магистральной квантовой сети», руководитель Плёнкин А. П.

14. «Исследование процессов формирования наноразмерных графеновых структур методом атомного-слоевого плазмохимического травления на поверхности карбида кремния», руководитель Климин В. С.

15. «Разработка теоретико-экспериментальных и интеллектуальных методов идентификации поврежденного состояния конструкций на основе анализа деформационных откликов», руководитель Черпаков А. В.

16. «Синтез и исследование новых 𝜋�-сопряженных N,O-полициклических структур для органической фотовольтаики, установление их спектральных и оптоэлектронных свойств», руководитель Князев П. А.

Поздравляем ученых ЮФУ с победой в грантовом конкурсе и желаем дальнейших успехов в научной деятельности!

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций ЮФУ