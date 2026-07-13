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16-летний водитель мопеда пострадал в ночном ДТП под Таганрогом

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В селе Николаевка Неклиновского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя мопеда. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.

Новости Таганрога

Авария случилась 12 июля 2026 года около 23:20 на улице Ленина, возле дома № 247 «А». 55-летний водитель за рулем автомобиля Renault Logan ехал со стороны села Андреево-Мелентьево в направлении Николаевки. При повороте налево на нерегулируемом перекрестке он не уступил дорогу мопеду «Альфа», которым управлял 16-летний подросток. Мопед двигался по равнозначной дороге со встречного направления — от Таганрога в сторону Николаевки.

«В результате столкновения пострадал несовершеннолетний водитель мопеда», — сообщает врио начальника отделения Госавтоинспекции по Неклиновскому району Сергей Поготов.

Правоохранители продолжают устанавливать все детали произошедшего.

Ранее мы рассказывали о том, что на Дону подросток без прав на питбайке врезался в авто и получил травмы.

Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области

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Таганрогская правда

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