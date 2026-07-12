На Дону подросток без прав на питбайке врезался в авто и получил травмы

Пострадал также пассажир мототранспорта.

В Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием питбайка, в котором пострадали двое несовершеннолетних. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась вчера вечером, 11 июля, коло 20.15 на улице Московская, 76 в станице Кировской. По предварительным данным, 16-летний водитель питбайка, не имеющий водительского удостоверения, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Toyota Avensis, которым управлял 25-летний водитель. Легковой автомобиль в этот момент поворачивал направо к дому.

В результате столкновения пострадали сам водитель питбайка и его ровесник-пассажир. Питбайк был эвакуирован с места происшествия. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Госавтоинспекция Ростовской области напоминает: если питбайк используется на дорогах общего пользования, необходимо соблюдать Правила дорожного движения. Это помогает снизить риск аварий, защитить жизнь и здоровье водителя, пассажиров и других участников движения. Также важно использовать защитную экипировку: шлем, перчатки, мотоботы и другие средства защиты.

Фото: Госавтоинспекция РО