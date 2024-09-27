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150 незадекларированных запчастей нашли на теплоходе в порту Ростова

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В порту Ростова сотрудники таможни обнаружили  незадекларированные запчасти на борту теплохода, который отправлялся в Турцию.

Новости Ростовской области

Как сообщили в пресс-службе Ростовской таможни, около 150 различных запчастей предназначенных для теплохода было найдено на судне во время досмотра.

«В отношении перевозчика и капитана корабля возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ — недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию», — пишет источник.

Как сообщил начальник таможенного поста «Речной порт Ростов-на-Дону» Олег Бессараб, с начала года сотрудники таможенного поста возбудили 81 дело об административных правонарушениях. Общая стоимость выявленных с начала года незадекларированных товаров составила более 6,7 млн рублей.

Ранее мы рассказали, что в Ростове буксир врезался в стенку веранды ресторана на набережной.

Фото Ростовской таможни (из архива)

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Таганрогская правда
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