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1,5 млн рублей потерял «Таганрогский трамвай» из-за аварий в 2024 году

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Год только начался, а в Таганроге уже произошло 5 ДТП с участием трамваев. Все – по вине водителей личных транспортных средств.

Новости Таганрога

ДТП — основная причина задержек в движении трамвая. За 2 месяца простой на линии составил почти сутки (и это без учёта времени, затраченного на ремонт), а ущерб — почти 1,5 млн рублей, — привел цифры «Таганрогский трамвай».

Чтобы избежать задержек в движении, испорченного настроения, ущерба имуществу и не только, водителей транспортных средств просят соблюдать простые правила:

  • не оставлять машины вблизи трамвайных путей;
  • не переезжать трамвайные пути в неположенных местах;
  • не обгонять другие транспортные средства через трамвайные пути.

И в целом соблюдать правила дорожного движения.

«Таганрогский трамвай» всеми пантографами выступает за безопасность и комфорт пассажиров. Для этого мы регулярно внедряем самые передовые технологии в нашу работу. А ещё мы систематически напоминаем о правилах дорожного движения как взрослым горожанам, так и совсем юным, — отмечает команда проекта.

Напомним, 28 февраля произошло сразу два ДТП с участием красных вагонов. В обоих случаях за рулем автомобилей, врезавшихся в трамваи, были женщины-водители.

Фото проекта «Таганрогский трамвай»

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Таганрогская правда
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