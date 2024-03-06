1,5 млн рублей потерял «Таганрогский трамвай» из-за аварий в 2024 году

Год только начался, а в Таганроге уже произошло 5 ДТП с участием трамваев. Все – по вине водителей личных транспортных средств.

ДТП — основная причина задержек в движении трамвая. За 2 месяца простой на линии составил почти сутки (и это без учёта времени, затраченного на ремонт), а ущерб — почти 1,5 млн рублей, — привел цифры «Таганрогский трамвай».

Чтобы избежать задержек в движении, испорченного настроения, ущерба имуществу и не только, водителей транспортных средств просят соблюдать простые правила:

не оставлять машины вблизи трамвайных путей;

не переезжать трамвайные пути в неположенных местах;

не обгонять другие транспортные средства через трамвайные пути.

И в целом соблюдать правила дорожного движения.

«Таганрогский трамвай» всеми пантографами выступает за безопасность и комфорт пассажиров. Для этого мы регулярно внедряем самые передовые технологии в нашу работу. А ещё мы систематически напоминаем о правилах дорожного движения как взрослым горожанам, так и совсем юным, — отмечает команда проекта.

Напомним, 28 февраля произошло сразу два ДТП с участием красных вагонов. В обоих случаях за рулем автомобилей, врезавшихся в трамваи, были женщины-водители.

Фото проекта «Таганрогский трамвай»