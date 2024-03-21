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15-летняя дончанка нашла чужой телефон и украла с его помощью 48 тыс. рублей

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Теперь несовершеннолетней грозит уголовное наказание.

Новости Ростовской области

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 15-летней жительницы станицы Новоцимлянской. Девушка подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).

По данным следствия, в декабре 2023 года подозреваемая, будучи в родной станице Новоцимлянской, нашла на улице чужой сотовый телефон. Выяснив, что он подключен к мобильному банку, девушка «незаконно перевела на свой банковский счет 48 тыс. рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению». Следствие посчитало причиненный владельцу телефона ущерб значительным.

В ходе допроса подозреваемая полностью признала вину. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: следком по РО

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