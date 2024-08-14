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15 августа стартует конкурс на должность главы города Таганрога

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В четверг, 15 августа, в Таганроге начнется процедура приема документов на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы города Таганрога.

Город

Напомним, что конкурс объявлен решением городской Думы от 09.08.2024 №480. Документы будут приниматься по 20 сентября ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Первое заседание конкурсной комиссии назначено на 24 сентября. В ее составе будет восемь человек. Половину из них назначила своим решением городская Дума, учитывая при этом, что в состав комиссии не могут быть выдвинуты депутаты. Поэтому в состав «думской» четвёрки вошли управляющий директор АО «ТАГМЕТ», сопредседатель Совета директоров от руководителей предприятий и организаций Таганрога Сергей Билан, Почётный гражданин города Таганрога Иван Бондаренко, директор ГБУК РО «Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник» Елизавета Липовенко и начальник организационно-контрольного отдела Городской Думы Людмила Бакаева.

Другую половину членов конкурсной комиссии назначит губернатор Ростовской области. Председатель, заместитель председателя и секретарь конкурсной комиссии будут избраны на первом её заседании.

Конкурс пройдет в два этапа. Первый предполагает рассмотрение поданных документов и принятие решение об отказе или допуске кандидатов ко второму этапу. Второй – оценку претендентов, тестирование и собеседование. Два кандидата, набравшие наибольшее число баллов будут предложены городской Думе. Победителя должны определить 27 сентября.

Фото dumataganroga.ru

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Таганрогская правда
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