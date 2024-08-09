Главу Таганрога изберут по итогам конкурса 27 сентября

Должность главы администрации Таганрога будет упразднена.

Городская Дума 9 августа утвердила Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Таганрога, назначила половину членов конкурсной комиссии и объявила сам конкурс, который состоится 27 сентября текущего года.

Тем самым сделаны необходимые шаги в процессе введения новых норм, устанавливающих организационную структуру и правовой статус органов и должностных лиц местного самоуправления на Дону. Этот процесс был запущен в апреле 2024 года с принятием Законодательным Собранием Ростовской области областных законов «О представительных органах муниципальных районов и главах муниципальных образований в Ростовской области» и «О внесении изменений в Областной закон «О местном самоуправлении в Ростовской области».

Основываясь на этих законах, городская Дума 4 июля приняла Устав города Таганрога в новой редакции, отражающей изменения в областном законодательстве. Устав 31 июля зарегистрирован органами юстиции и 7 августа официально опубликован в газете «Таганрогская правда».

Одно из ключевых новшеств – порядок избрания главы муниципального образования «Город Таганрог». Глава будет избираться городской Думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавлять администрацию Таганрога. При этом изменятся не только его правовой статус и перечень полномочий, но и наименование должности: теперь это будет не «Глава администрации города Таганрога», а «Глава города Таганрога». Одновременно в системе органов местного самоуправления будет упразднена должность «Глава Администрации города Таганрога, назначаемый по контракту».

В сегодняшних решениях Думы детально прописана вся конкурсная процедура. Организация и проведение конкурса осуществляются конкурсной комиссией, общее количество её членов – восемь человек.

Половину членов конкурсной комиссии назначила своим решением городская Дума, учитывая при этом, что в состав комиссии не могут быть выдвинуты депутаты городской Думы. В состав «думской» четвёрки вошли управляющий директор АО «ТАГМЕТ», сопредседатель Совета директоров от руководителей предприятий и организаций Таганрога Сергей Билан, Почётный гражданин города Таганрога Иван Бондаренко, директор ГБУК РО «Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник» Елизавета Липовенко и начальник организационно-контрольного отдела Городской Думы Людмила Бакаева.

Другую половину членов конкурсной комиссии назначит губернатор Ростовской области. Председатель, заместитель председателя и секретарь конкурсной комиссии будут избраны на первом её заседании, назначенном на 24 сентября. Пока же Дума временно возложила полномочия секретаря комиссии на Людмилу Бакаеву. В обязанности секретаря входит приём документов кандидатов для участия в конкурсе. Приём документов будет осуществляться с 15 августа по 20 сентября.

По условиям конкурса к нему допускаются граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, не имеющие ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления. Установлены требования к уровню профессионального образования, профессиональным знаниям и навыкам кандидатов, перечень и порядок приёма необходимых документов.

Конкурс будет проводиться в два этапа. Первый этап конкурса заключается в рассмотрении документов, представленных кандидатами, и изучении иных официальных сведений о них. По итогам первого этапа конкурсная комиссия примет решение о допуске кандидата ко второму этапу конкурса или об отказе в допуске.

В ходе второго этапа конкурса будет дана оценка уровню образования, профессиональных знаний и навыков кандидатов, необходимых для исполнения должностных обязанностей главы города Таганрога. Предусмотрены профессиональное тестирование кандидатов и собеседование с ними. Каждый кандидат получит возможность выступить с докладом (до 15 минут) об основных направлениях его деятельности в должности главы города Таганрога и ответить на вопросы членов конкурсной комиссии. По результатам конкурсных испытаний установлено максимально возможное количество набранных баллов – 65.

В случае признания конкурса состоявшимся конкурсная комиссия предложит городской Думе двух кандидатов, набравших наибольшие баллы, для принятия решения. Одного из победителей конкурса Дума изберёт на должность главы города Таганрога.

Источник: городская Дума Таганрога