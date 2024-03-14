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143 многодетные дончанки в этом году вышли на пенсию досрочно

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Кроме статуса многодетной мамы для выхода на заслуженный отдых по возрасту, есть еще ряд условий.

Новости Ростовской области

В 2024 году 143 многодетные мамы Ростовской области вышли на страховую пенсию по старости досрочно, сообщает пресс-служба правительства Дона.

Для этого женщинам, имеющим трех и более детей, необходимо иметь не менее 15 лет трудового стажа, а также не менее 28,2 пенсионных коэффициента. К моменту пенсии возраст детей должен быть не менее 8 лет.

Срок выхода на пенсию мамы зависит от количества ее детей. Если у женщины трое детей, пенсия ей может быть назначена в 57 лет. Мамы с четырьмя детьми смогут выйти на пенсию на четыре года раньше — в 56 лет, с пятью — в 50 лет. Это право распространяется и на женщин, которые воспитывают усыновленных детей.

Из 143 многодетных мам Ростовской области, которые в этом году вышли на пенсию досрочно, 51 воспитывает пять и более детей, 18 – четырех детей и 74 – трех детей. Всего в Ростовской области на пенсию досрочно вышли 8 629 многодетных женщин, говорится в сообщении.

Периоды ухода за ребенком до достижения им полутора лет учитываются при начислении пенсионного коэффициента. За 1 год ухода за первым ребенком – 1,8 коэффициента, за вторым ребенком — 3,6, а за третьим и последующими детьми — 5,4 коэффициента.

Матери, лишенные родительских прав, не имеют права на досрочную страховую пенсию.

Фото: Изображение от freepik

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Таганрогская правда
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