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14 новых «скорых» получит БСМП Таганрога в 2024 году

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Два автомобиля уже получены и приняты на баланс, сообщает медучреждение.

Новости Таганрога

Автопарк БСМП Таганрога пополняется автомобилями скорой медицинской помощи класса «В» марки «ГАЗель Next». «Скорые» укомплектованы всем необходимым оборудованием для решения комплексных задач: доставки больного до медучреждения, контроля его состояния и оказания при необходимости медицинской помощи до госпитализации.

Спецтранспорт приобретается за счёт средств регионального бюджета в рамках областной программы «Развитие здравоохранения Ростовской области».

«На следующем этапе будет получено девять автомобилей скорой помощи, а к концу 2024 года — оставшиеся три, — уточнили в БСМП Таганрога.

Напомним, на днях два новых легковых автомобиля получила Детская городская больница Таганрога.

Фото: БСМП Таганрога

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БСМП здравоохранение медицина Таганрог
Таганрогская правда
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