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Автопарк детской многопрофильной больницы Таганрог пополнился

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Приобретены два легковых автомобиля отечественного производства.

Новости Таганрога

У таганрогской детской многопрофильной больницы (ДМБ) теперь есть два легковых автомобиля — «Лада Гранта» и «Лада Ларгус». Один из них появился в медучреждении по национальному проекту «Здравоохранение», второй – благодаря спонсорской помощи, сообщает официальный сайт правительства Ростовской области.

Обе машины брендированы знаком медучреждения, также на служебных автомобилях размещен номер телефона деткой городской больницы, говорится в сообщении.

По словам главного врача детской городской больницы Таганрога Сергея Тимофеева, такие автомобили нужны учреждения для обеспечения мобильности сотрудников ДМБ. Теперь решен вопрос с перевозом документации по городу и области, а также появилась возможность на собственном транспорте оперативно доставить врача в медучреждение – например, во время какой-то экстренной ситуации.

Фото: donland.ru

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ДМБ здравоохранение новости Таганрог
Таганрогская правда
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